Обставила Ходченкову и Климову: названо имя лучшей актрисы 2022 года

Третье место разделили между собой Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева. Им досталось по 4% голосов.

Далее список продолжили Чулпан Хаматова и Марина Александрова (по 3%), а также Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова (по 2%).