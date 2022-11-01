Обставила Ходченкову и Климову: названо имя лучшей актрисы 2022 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян на тему «Лучшая актриса 2022 года». В исследовании приняли участие 1600 жителей страны в возрасте от 18 лет.
Мнения граждан собирались с помощью телефонных интервью.
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По результатам голосования лучшей актрисой стала Елизавета Боярская. За нее проголосовали 6% опрошенных. Немного отстала и заняла второе место Светлана Ходченкова (5%).
Третье место разделили между собой Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева. Им досталось по 4% голосов.
Далее список продолжили Чулпан Хаматова и Марина Александрова (по 3%), а также Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова (по 2%).