Обставила Ходченкову и Климову: названо имя лучшей актрисы 2022 года

Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press

Светлана Ходченкова. Фото: Global Look Press

Светлана отстала от победительницы всего на 1% голосов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос россиян на тему «Лучшая актриса 2022 года». В исследовании приняли участие 1600 жителей страны в возрасте от 18 лет. 

Мнения граждан собирались с помощью телефонных интервью. 

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По результатам голосования лучшей актрисой стала Елизавета Боярская. За нее проголосовали 6% опрошенных. Немного отстала и заняла второе место Светлана Ходченкова (5%).

Третье место разделили между собой Екатерина Климова, Александра Бортич и Екатерина Гусева. Им досталось по 4% голосов.

Далее список продолжили Чулпан Хаматова и Марина Александрова (по 3%), а также Юлия Пересильд, Алиса Фрейндлих, Ирина Пегова и Мария Куликова (по 2%). 

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