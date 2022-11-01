Оригинальность зашкаливает: Тимберлейк с женой нарядились на Хеллоуин бандитами из «Один дома»

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил. Фото: Global Look Press

Звездная пара не стесняется дурачиться на людях.

Нарядиться на Хеллоуин Дракулой или зомби каждый сможет. А вы проявите оригинальность. Как, например, это сделали певец Джастин Тимберлейк и его жена-актриса Джессика Бил.

31 октября звездная пара встретила в образах «мокрых бандитов» из культового фильма «Один дома» 1990 года. Джастин нарисовал на лице след ожога, а Джессика наклеила перья. Но ни костюмы, ни аксессуары не передают так образы взломщиков Гарри и Марва, как эти выразительные лица.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил в образе «мокрых бандитов». Фото: соцсети

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«Гарри, это наша визитная карточка! Все великие оставляют свой след. Мы - мокрые бандиты!» - написал Тимберлейк под фото цитату из фильма.

Пять баллов этой находчивой паре! Но Ким Кардашьян они все равно не переплюнули.

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