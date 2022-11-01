Оригинальность зашкаливает: Тимберлейк с женой нарядились на Хеллоуин бандитами из «Один дома»

Нарядиться на Хеллоуин Дракулой или зомби каждый сможет. А вы проявите оригинальность. Как, например, это сделали певец Джастин Тимберлейк и его жена-актриса Джессика Бил.

31 октября звездная пара встретила в образах «мокрых бандитов» из культового фильма «Один дома» 1990 года. Джастин нарисовал на лице след ожога, а Джессика наклеила перья. Но ни костюмы, ни аксессуары не передают так образы взломщиков Гарри и Марва, как эти выразительные лица.