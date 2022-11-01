Просто богиня: Кристина Орбакайте в черном платье в греческом стиле подчеркнула тонкую талию

Кристина Орбакайте является известной исполнительницей. Она с малых лет стала частью шоу-бизнеса. Алла Пугачева часто брала ее на свои концерты. Теперь Кристина сама собирает тысячи зрителей в одном зале. Она также активно снимается в новых проектах. Недавно звезда снялась для афиш новой части фильма «Любовь-морковь».
Не так давно Орбакайте вернулась после гастролей. Она не перестает экспериментировать с образами. В Москве находится и ее сын Дени Байсаров. А вот ее старший наследник Никита Пресняков уехал в США, где находится уже несколько недель.
На этот раз Кристина поделилась новыми кадрами. Она предстал на публике в черном платье в греческом стиле с открытым плечом и акцентом на талии. Певица подчеркнула свою хрупкую фигуру. Исполнительница хита «Перелетная птица» украсила прическу диадемой в виде лучей солнца. Она предстала в образе боги.
«Мифы Древней Греции», – написала звезда.
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Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Орбакайте. Многие осыпали ее комплиментами. Но певица закрыла комментарии к посту. Уже давно она старается ограничивать себя от комментариев хейтеров. После отъезда Пугачевой в Израиль с двойняшками Лизой и Гарри семья находится под пристальным внимание общественности.
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети звезды