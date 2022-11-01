Просто богиня: Кристина Орбакайте в черном платье в греческом стиле подчеркнула тонкую талию

На этот раз Кристина поделилась новыми кадрами. Она предстал на публике в черном платье в греческом стиле с открытым плечом и акцентом на талии. Певица подчеркнула свою хрупкую фигуру. Исполнительница хита «Перелетная птица» украсила прическу диадемой в виде лучей солнца. Она предстала в образе боги.

«Мифы Древней Греции», – написала звезда.

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