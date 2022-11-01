Обошел даже Хабенского: россияне назвали лучшего актера 2022 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) расспросил россиян о том, кого они считают лучшим актером 2022 года. В исследовании приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.

Мнение людей собирали с помощью телефонных интервью.

По итогам голосования рейтинг возглавил Сергей Безруков. За него отдали свой голос 11% опрошенных. Серебро списка досталось Константину Хабенскому (9%), а бронзу разделили Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%).