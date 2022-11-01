Обошел даже Хабенского: россияне назвали лучшего актера 2022 года

Константин Хабенский. Фото: Global Look Press

Константин Хабенский. Фото: Global Look Press

Константин взял серебро рейтинга.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) расспросил россиян о том, кого они считают лучшим актером 2022 года. В исследовании приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. 

Мнение людей собирали с помощью телефонных интервью. 

По итогам голосования рейтинг возглавил Сергей Безруков. За него отдали свой голос 11% опрошенных. Серебро списка досталось Константину Хабенскому (9%), а бронзу разделили Владимир Машков и Сергей Бурунов (по 7%). 

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Далее список лучших артистов продолжили Дмитрий Певцов, Евгений Миронов, Александр Петров и Сергей Пускепалис. Все они получили по 3% голосов.

Напомним, Безруков прославился благодаря главной роли в сериале «Бригада». После этого он снялся в десятках фильмов, в числе которых «Подольские курсанты» и «Высоцкий. Спасибо, что живой». 

С 2014 года Сергей является художественным руководителем Московского губернского театра.

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