Севастьянова показала фигуру «восьмеркой», уложив бюст в призывное декольте: челюсть отвиснет

Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

Нереальной красоты фотографию спортсменка выставила в личном блоге.

Роскошную фигуру «восьмеркой» показала в Сети Каролина Севастьянова. Спортсменка утянула свои формы маленьким платьем с корсетным кроем и пышной юбочкой, подчеркнув изящество своей талии.

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Отметим, что подобные формы также называют «песочными часами» и считают идеальными, особенно привлекательными для мужчин.

Как известно, сильный пол притягивают женские фигуры с выраженными рельефами в виде бюста и бедер на фоне тоненькой талии.

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети

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