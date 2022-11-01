Севастьянова показала фигуру «восьмеркой», уложив бюст в призывное декольте: челюсть отвиснет

Роскошную фигуру «восьмеркой» показала в Сети Каролина Севастьянова. Спортсменка утянула свои формы маленьким платьем с корсетным кроем и пышной юбочкой, подчеркнув изящество своей талии.

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Отметим, что подобные формы также называют «песочными часами» и считают идеальными, особенно привлекательными для мужчин.

Как известно, сильный пол притягивают женские фигуры с выраженными рельефами в виде бюста и бедер на фоне тоненькой талии.