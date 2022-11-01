Андрей Данилко запретил россиянам посещать свои концерты

Украинский певец Андрей Данилко, больше известный под псевдонимом Верка Сердючка, снова вылил всю свою ненависть на россиян.

«Если вы поддерживаете все то, что происходит после 24 февраля, то не приходите на мои концерты», — заявил он.

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Данилко, напомним, много лет зарабатывал деньги в России. Однако с этого года резко про все забыл. Теперь он называет себя главным врагом нашей страны и не упускает ни одной возможности, чтобы выразить свою неприязнь к гражданам нашей страны.