Оставившая сцену из-за проблем со здоровьем Инна Чурикова рассказала, когда вернется к работе

После полученных в результате падения серьезных травм имя актрисы Инны Чуриковой стало пропадать с театральных афиш. Поклонники народной артистки СССР обеспокоены состоянием ее здоровья и возможностью продолжения карьеры.

Но сама 79-летняя звезда планирует вернуться на сцену, пишет Woman.ru.

«Где-то через месяц я запланировала вернуться. Мне бы хотелось так, но как жизнь покажет. Я хочу и «Аудиенцию» сыграть, и «Ложь во спасение» в «Ленкоме». У меня есть созидательные силы. Желание играть не пропало — наоборот. Я истосковалась», — поделилась актриса.

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Временно отстранившись от работы, Чурикова много гуляет, читает и принимает друзей в гостях.

По материалам ФАН.