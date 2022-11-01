Леонардо Ди Каприо отпраздновал Хэллоуин в компании известной российской звезды

Про романы русской модели Ирины Шейк ходят легенды, однако сама девушка предпочитает не распространяться о личной жизни. Несколько лет назад Шейк родила дочь от актера Бредли Купера. Правда, молодые люди быстро расстались, но они сумели сохранить отношения ради общего ребенка.

На минувших выходных Шейк заметили на вечеринке по случаю празднования Хэллоуина в компании Леонардо Ди Каприо. Модель и актер приехали туда вместе. С ними в машине также были Джиджи и Белла Хадид.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».