«Булочное хозяйство» — вверх, в изгибе: 42-летняя Слава показала безупречное тело в купальнике

Певица Слава всерьез взялась за свою фигуру в 42 года, не скрывая, что прибегла к радикальным методам.

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Звезда обладает резким характером, и в какой-то момент она поняла, что нужно срочно менять свою внешность.

Зато сейчас Слава выглядит просто сногсшибательно, тело — словно 18-летней. В личном блоге она показала видео в купальнике, на котором демонстрирует безупречность своей новой фигуры, приподнимая пятую точку возле зеркала и изгибаясь словно кошка.