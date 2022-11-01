Переплюнул Киркорова и Лепса: названо имя лучшего российского певца 2022 года

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в котором россияне выбрали лучшего эстрадного исполнителя. В нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет.

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Специалисты узнали мнения людей с помощью телефонных интервью.

По итогам опроса первое место занял Олег Газманов. За него проголосовало 14% россиян. Также в тройке лучших оказался Shaman (Ярослав Дронов) (13%) и Николай Басков (9%).