«Лучше одной... чем с кем попало!»: Катя Колисниченко из «Дома-2» призналась, почему до сих пор одна

В свои 34 года Катя Колисниченко дважды успела побывать замужем. С первым мужем Никитой Капелюшем она развелась еще в 2018-м.

А в июле прошлого года звезда «Дома-2» рассталась со вторым мужем — бизнесменом Алексеем Солодовниковым. У пары есть общий сын Савва, ему три годика. Похоже, что вступать в новые отношения эффектная брюнетка не спешит.

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