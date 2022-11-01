«Лучше одной... чем с кем попало!»: Катя Колисниченко из «Дома-2» призналась, почему до сих пор одна

В свои 34 года Катя Колисниченко дважды успела побывать замужем. С первым мужем Никитой Капелюшем она развелась еще в 2018-м.
А в июле прошлого года звезда «Дома-2» рассталась со вторым мужем — бизнесменом Алексеем Солодовниковым. У пары есть общий сын Савва, ему три годика. Похоже, что вступать в новые отношения эффектная брюнетка не спешит.
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Колисниченко призналась, почему до сих пор одна. Звезда телестройки намекнула, что пользуется популярностью у мужчин, но знаки внимания принимает с осторожностью.
«Уж лучше быть одной, чем вместе с кем попало», — добавила Колисниченко.