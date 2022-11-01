Анна Чиповская: «Бабушка наказала мне не ложиться в гроб»

Актриса Анна Чиповская призналась, что ради ролей в кино готова практически на все. Но есть сцены, которые она старается избегать.

«Бабушка моя, царствие ей небесное, всегда просила, мол, Анечка, никогда, пожалуйста, не лежи в гробу. Я лежала на столе для омовения, то есть моя героиня была мертва. Это такое себе ощущение, честно скажу, но хотя бы без гроба обошлись!» — вспомнила актриса.

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Напомним, месяц назад Чиповская ушла из родного Театра Олега Табакова в МХТ им. Чехова. Артистка заявила, что причины - личные, но подробности раскрывать не стала.