«Это дискредитация»: Симоньян защитила Бузову от нападок Киселева

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев обрушился с критикой на Ольгу Бузову за то, что она поехала в Донбасс. Артист считает, что бывшая ведущая «Дома-2» таким образом пиарится.

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«Что она поехала в Донбасс — ящички переложить из одного грузовика в другой? Это же, по-моему, дискредитация», - заявил он в разговоре с Маргаритой Симоньян.

А вот глава RT попыталась защитить артистку. По ее словам, Бузова не сделала ничего плохого.