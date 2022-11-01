«Это дискредитация»: Симоньян защитила Бузову от нападок Киселева

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Ольга Бузова. Фото: Global Look Press

Лидер «Землян» посчитал, что певица пиарится на поездке в Донбасс.

Лидер группы «Земляне» Владимир Киселев обрушился с критикой на Ольгу Бузову за то, что она поехала в Донбасс. Артист считает, что бывшая ведущая «Дома-2» таким образом пиарится.

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«Что она поехала в Донбасс — ящички переложить из одного грузовика в другой? Это же, по-моему, дискредитация», - заявил он в разговоре с Маргаритой Симоньян.

А вот глава RT попыталась защитить артистку. По ее словам, Бузова не сделала ничего плохого.

«Я ее на улице увижу, не узнаю. Но я знаю, что у этого человека огромная аудитория. Она поехала в Донбасс, может, это было бесполезно, может, полезно, неважно. Но ведь это же на контрасте с теми, кто вообще свалил!» - заявила Симоньян.

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