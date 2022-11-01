Маргарита Симоньян: «Моя религия запрещает говорить о Ксении Собчак»

Глава RT Маргарита Симоньян вновь высказалась о Ксении Собчак. Журналистка всем видом показывает, что так называемая коллега ей неприятна.

«Моя религия запрещает говорить о Ксении Собчак», - заявила Симоньян в разговоре с лидером группы «Земляне» Владимиром Киселевым.

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Ксения Собчак, напомним, позорно сбежала из России на прошлой неделе. Полгода так называемая журналистка врала всем о получении гражданства Израиля. Более того, существует версия, что Собчак могла брать деньги за платные посты в Telegram, которые уничтожали репутацию других людей.

Пока экс-ведущая «Дома-2» находится в статусе свидетеля по данному делу. Но ее помощники уже арестованы. Их грозят уголовные сроки.