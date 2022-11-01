Дочь Шукшиной расщепила свои нижние полушария стрингами: «Кто твоя сладенькая, попочка?»

Мария Шукшина.

Мария Шукшина. Фото: Global Look Press.

 

Анна Трегубенко показал свои прокачанные формы публике.

33-летняя дочь Анна Трегубенко не сильно-то озабочена тем, что является наследницей рода Шукшиных. Ее дедушка Василий Макарович, напомним, — великиq русскиq писателm, режиссер и актер, на чьих произведениях уже выросло поколение.

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Дочка Марии Шукшиной всерьез увлекается бодибилдингом, что очень любит демонстрировать публике в соцсетях.

И чем заметнее результат ее физических изменений, тем откровеннее у нее наряд. На сей раз она примерила боди со стрингами, которые расщепили ее пятую точку пополам.

«Кто твоя сладенькая, попочка?» — подписала зовущие кадры Трегубенко в Сети.

Анна Трегубенко. Фото: соцсети

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