Пинчук из «Дома-2» объяснила, почему она летает только бизнес-классом

27-летняя Ирина Пинчук не видит смысла экономить на себе любимой. Тем более, что звезда «Дома-2» успешно ведет личный микроблог и неплохо зарабатывает. Поэтому звездная красотка вполне может позволить себе и баснословные траты: эксклюзивные подарки, элитное жилье и фешенебельные курорты.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Также Пинчук дала понять, что предпочитает летать только бизнес-классом.
«Теперь летаю только бизнесом. Трудно отказаться от комфорта и сделать шаг назад. Попробовав один раз, будешь стремиться жить так всегда», — отметила Пинчук.
Кстати, поклонники не раз критиковали Иру за расточительство. Звезда «Дома-2» может потратить 200 тысяч рублей на дорогой элитный парфюм и глазом не моргнуть. Сама Пинчук только отбивается: «Почему мне должно быть стыдно тратить свои заработанные деньги на себя и свои удовольствия?» — вопрошала обиженная звезда телестройки.