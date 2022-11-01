Пинчук из «Дома-2» объяснила, почему она летает только бизнес-классом

27-летняя Ирина Пинчук не видит смысла экономить на себе любимой. Тем более, что звезда «Дома-2» успешно ведет личный микроблог и неплохо зарабатывает. Поэтому звездная красотка вполне может позволить себе и баснословные траты: эксклюзивные подарки, элитное жилье и фешенебельные курорты.

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Также Пинчук дала понять, что предпочитает летать только бизнес-классом.