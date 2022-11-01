Лазарев показал ту, кто помогает ему растить сына и дочь от суррогатных матерей

Сергей Лазарев сам растит своих детей: сына Никиту и дочку Анечку. В беседе с Лерой Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион» певец признался, что у его отпрысков одна биологическая мама и стопроцентное родство, а вот вынашивали малышей разные суррогатные мамы.

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По словам артиста, он редко просит близких посидеть с его детьми. При этом в окружении Сергея есть тот самый человек, которому он может доверить все, что связано с его наследниками. И это мама Сергея.

Сама Валентина Викторовна как-то вскользь призналась, что чаще всего ее сын сам справляется с отпрысками. Свою помощь она может предложить, если он уезжает на гастроли. Так, Лазарев дал понять, что сам вставал к детям по ночам, когда у них резались зубки. Отцовство Сергей испытал в полной мере.