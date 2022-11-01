Будет ли ядерная война: Тамара Глоба прямо ответила на вопрос

Сейчас мир вновь стал на порог ядерной войны. Люди вспоминают, чему их учили в школах на уроках НВП и ОБЖ, изучают карты бомбоубежищ, запасаются препаратами против возможной радиации.

Однако астролог Тамара Глоба заверила – ядерной войны в ближайшие годы не будет, человечество в этом смысле может выдохнуть. Тем не менее, эксперт увидела по звездам, что 2023 год станет самым тяжелым в период «передела мира».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Тамара Глоба предрекла «локальные засорения» и «ядерные отложения», возможна некая биологическая война. По мнению астролога, заражение может произойти через детей, поэтому за ними нужно следить внимательно.

Кроме политических разногласий, мир также будут терзать наводнения и землетрясения, другие природные катаклизмы. Плюс ко всему, тяжелая финансовая ситуация скажется на состоянии людей.