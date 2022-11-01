«Ей 49? Выглядит как подросток!»: моложавая Высоцкая в лосинах щегольнула в обувном бутике

Юлия Высоцкая в одном из интервью дала понять, что ей, как и всем остальным женщинам, совершенно не хочется стареть. Телеведущая намекнула, что в этом плане можно позавидовать европейкам. Они намного реже сталкиваются с абсурдными замечаниями относительно возраста: никому и в голову не придет ставить им в пику их года, указывая на зрелость.

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При этом поклонники актрисы уверены, что уж ей то совсем не стоит переживать из-за возраста. Эффектная блондинка даже в свои 49 лет выглядит достаточно юной. Так, Высоцкая щегольнула в обувном бутике, поделившись селфи в личном микроблоге. Актриса примерила легинсы и кроссовки, такой спортивный стиль омолодил ее лет так на двадцать.