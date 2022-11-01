К Макаревичу* и Белому: Ахеджакова тайно уехала из России

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Гостеприимный музыкант опубликовал в соцсетях фото с Лией Ахеджаковой. Они сфотографировались после спектакля, в котором принимала участие актриса. Рядом улыбался Анатолий Белый, еще один сбежавший из страны мхатовский экс-лицедей.

«Удивительно — я здесь бываю в театрах чаще, чем в Москве. И работы одна лучше другой. Недавно — премьера моноспектакля А. Белого «Я здесь!», вчера «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой. Вот свезло иноагенту!» — похвастался Макаревич перед подписчиками в соцсети.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента