К Макаревичу* и Белому: Ахеджакова тайно уехала из России

84-летняя звезда театра и кино Лия Ахеджакова уверяла, что не будет уезжать из страны. Но накануне внезапно появилась в Израиле. О своем отъезде из России актриса не сообщила никому. Правда, тайное быстро стало явным благодаря Андрею Макаревичу*.
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Гостеприимный музыкант опубликовал в соцсетях фото с Лией Ахеджаковой. Они сфотографировались после спектакля, в котором принимала участие актриса. Рядом улыбался Анатолий Белый, еще один сбежавший из страны мхатовский экс-лицедей.
«Удивительно — я здесь бываю в театрах чаще, чем в Москве. И работы одна лучше другой. Недавно — премьера моноспектакля А. Белого «Я здесь!», вчера «Мой внук Вениамин» с Лией Ахеджаковой. Вот свезло иноагенту!» — похвастался Макаревич перед подписчиками в соцсети.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
Лия Ахеджакова с Андреем Макаревичем* и Андреем Белым. Фото: соцсети