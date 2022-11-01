Самый опасный мессенджер назвали эксперты: есть почти у каждого

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

«Они позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему неограниченный доступ», — рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков.

Эксперт также подчеркнул, что чаще всего причиной утечки информации является цифровая неграмотность пользователей, а вовсе не сама уязвимость мессенджеров. Производители систематически выпускают защиту для приложений, но пользователи забывают или не хотят их обновлять, увеличивая тем самым шанс быть обманутым.

Источник: агентство «Прайм»