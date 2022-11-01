Самый опасный мессенджер назвали эксперты: есть почти у каждого

WhatsApp

WhatsApp. Фото: Global Look Press

Часто беда происходит из-за самих пользователей.

WhatsApp назвали самым опасным мессенджером из-за количества зафиксированных взломов или угроз.

Недавно, к примеру, в приложении обнаружили две уязвимости: CVE-2022-36934 и CVE-2022-27492. Им присвоили уровни критичности 9,8 и 7,8 из 10 соответственно.

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«Они позволяли запустить произвольный код на устройстве и получить к нему неограниченный доступ», — рассказал эксперт по информационной безопасности Лиги Цифровой Экономики Андрей Слободчиков.

Эксперт также подчеркнул, что чаще всего причиной утечки информации является цифровая неграмотность пользователей, а вовсе не сама уязвимость мессенджеров. Производители систематически выпускают защиту для приложений, но пользователи забывают или не хотят их обновлять, увеличивая тем самым шанс быть обманутым.

Источник: агентство «Прайм»

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