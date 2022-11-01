«Жалуется, что денег ей не дают»: Миро высмеяла Решетову

Анастасия Решетова. Фото: соцсети

Анастасия Решетова. Фото: соцсети

По мнению блогерши, модель сама должна себя обеспечивать.

Накануне Анастасия Решетова дала большое интервью. В числе прочего модель призналась, что экс-возлюбленный Тимур Юнусов (Тимати) совсем не обеспечивает ее и их общего сына Ратмира. 

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Лена Миро посчитала, что рэпер и не должен оплачивать бывшей избраннице охрану и аренду квартиры. Что касается сына, с ним он проводит достаточно времени.

«Вполне логично, что когда общий ребенок у отца или бабушки, все расходы — на них. Когда ребенок с мамой, вполне дееспособная Решетова должна сама решать возникающие проблемы», — отметила блогерша.

По мнению Миро, чтобы получать от Тимати деньги, Решетовой нужно было вести себя так же, как ее предшественница Алена Шишкова. А именно: поладить с мамой рэпера Симоной.

«Настя осталась на бобах. Теперь жалуется — денег ей не дают. А чего жаловаться-то? У нее был выбор. Вот Шишкова сидит у валиде Яковлевны и ей не нужно думать о том, как обеспечить себя и дочь», — подытожила Лена.

По материалам сайта lena-miro.ru.

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