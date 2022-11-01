«Жалуется, что денег ей не дают»: Миро высмеяла Решетову

Накануне Анастасия Решетова дала большое интервью. В числе прочего модель призналась, что экс-возлюбленный Тимур Юнусов (Тимати) совсем не обеспечивает ее и их общего сына Ратмира.

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Лена Миро посчитала, что рэпер и не должен оплачивать бывшей избраннице охрану и аренду квартиры. Что касается сына, с ним он проводит достаточно времени.