Празднуют победу: что выиграли в суде «Уральские пельмени» у Нетиевского

В популярном шоу «Уральские пельмени» — повод для радости: звезды празднуют победу над экс-директором и продюсером проекта Сергеем Нетиевским. Почти два десятка судов позади, и точка поставлена. В результате проигравший выплатил кругленькую сумму, а к коллективу вернулись права на шоу.

«Команда вернула себе два товарных знака, присвоенных Нетиевским, мы защитили все переработанные программы из старых выпусков от возможных нападений, а также вернули две программы, которые нам временно не принадлежали.

Главный итог, я считаю, в том, что команда продолжает успешно и плодотворно работать, выпуская рейтинговый телевизионный продукт», — перечислил aif.ru выигрыш Евгений Орлов, директор проекта.