«Останавливаться мы не собираемся»: что сказал Исаев из «Уральских пельменей» после разгрома Нетиевского в суде

Долгие годы судебные тяжбы сотрясали команду «Уральские пельмени». Коллектив объединился против своего экс-директора и продюсера Сергея Нетиевского, который, как выяснилось, с 2009 года присваивал доходы от шоу себе любимому. Махинации вскрылись, проворовавшийся деятель не захотел решать тихо-мирно вопрос, начались суды.
Однако спустя семь лет и полтора десятка заседаний суд расставил все по местам, Нетиевский проиграл, попытался оспорить решение в Верховном суде. Но команда уже празднует победу. И лидер коллектива Сергей Исаев подвел итоги многолетних тяжб, заявив, что сейчас у шоу все хорошо, а будет еще лучше.
«Сомнений в том, что мы правы, и не было, но теперь это еще и подкреплено судебными решениями. Справедливость восторжествовала, и я рад, что все закончилось, и судебные разбирательства не будут лишним информационным шумом вокруг нашего бренда.
Ведь главное, что мы остались командой и наше шоу «Уральские пельмени» продолжает (даже в эти годы, пока продолжалось разбирательство) свою творческую деятельность. И останавливаться мы не собираемся», — цитирует актера aif.ru.