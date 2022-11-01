«Останавливаться мы не собираемся»: что сказал Исаев из «Уральских пельменей» после разгрома Нетиевского в суде

Однако спустя семь лет и полтора десятка заседаний суд расставил все по местам, Нетиевский проиграл, попытался оспорить решение в Верховном суде. Но команда уже празднует победу. И лидер коллектива Сергей Исаев подвел итоги многолетних тяжб, заявив, что сейчас у шоу все хорошо, а будет еще лучше.

«Сомнений в том, что мы правы, и не было, но теперь это еще и подкреплено судебными решениями. Справедливость восторжествовала, и я рад, что все закончилось, и судебные разбирательства не будут лишним информационным шумом вокруг нашего бренда.