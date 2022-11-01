Два самых главных везунчика в деньгах: в ноябре эти знаки зодиака могут купаться в банкнотах

Близнецы в ноябре неожиданно могут продвинуться по карьерной лестнице. Однако радоваться новому заработку рьяно не стоит, в финансовых вопросах все же лучше проявить осторожность, дабы не совершить ошибок. А вот приобрести приятный тур, о котором давно мечтали, или просто устроить релакс-выезд было бы неплохо.

Стрельцы настроятся на серьезный лад и многое успеют. Деловые переговоры могут принести отличную прибыль. Однако расходы астролог советует сократить, а развлечения отложить до лучших времен. Желательно отдыхать дома и в одиночестве.

Источник: rsute.