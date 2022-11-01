«В течение пяти-шести лет»: как Нетиевского поймали за руку на воровстве в «Уральских пельменях»

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

О том, что Нетиевский нечист на руку, стало известно широкой публике в ходе этих многолетних разборок. Хотя изначально команда пыталась разобраться с обманщиком без огласки. Как это было, рассказал нынешний директор коллектива Евгений Орлов сайту aif.ru.

«Начиная с 2009 года, мало-помалу, учитывая полное доверие бывших друзей, присваивал в течение пяти-шести лет общекомандные прибыли. Это вскрылось в октябре 2015 года при участии Алексея Лютикова, известного в прошлом участника КВН, ныне, к сожалению, покойного. Нетиевского поймали за руку, провели ряд встреч, дали возможность и время извиниться, предложили вернуть или компенсировать ущерб. Но Сергей Александрович выбрал иной путь. После этого начались уголовные проверки и арбитражи», — раскрыл подноготную Орлов.

В итоге после стольких лет разбирательств Нетиевский проиграл. Суд постановил выплатить ответчика круглую сумму, размер которого выигравшая сторона не разглашает, а главное — товарные знаки, присвоенные Нетиевским, и права на программы.