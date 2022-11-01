«В течение пяти-шести лет»: как Нетиевского поймали за руку на воровстве в «Уральских пельменях»

Несколько лет поклонники юмористического шоу «Уральские пельмени» следили за судебными тяжбами коллектива с бывшим продюсером Сергеем Нетиевским. Все началось в 2015 году — коллектив инициировал разбирательство, поскольку вскрылись неприятные поступки коллеги, которому они доверили управление командой.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
О том, что Нетиевский нечист на руку, стало известно широкой публике в ходе этих многолетних разборок. Хотя изначально команда пыталась разобраться с обманщиком без огласки. Как это было, рассказал нынешний директор коллектива Евгений Орлов сайту aif.ru.
«Начиная с 2009 года, мало-помалу, учитывая полное доверие бывших друзей, присваивал в течение пяти-шести лет общекомандные прибыли. Это вскрылось в октябре 2015 года при участии Алексея Лютикова, известного в прошлом участника КВН, ныне, к сожалению, покойного.
Нетиевского поймали за руку, провели ряд встреч, дали возможность и время извиниться, предложили вернуть или компенсировать ущерб. Но Сергей Александрович выбрал иной путь. После этого начались уголовные проверки и арбитражи», — раскрыл подноготную Орлов.
В итоге после стольких лет разбирательств Нетиевский проиграл. Суд постановил выплатить ответчика круглую сумму, размер которого выигравшая сторона не разглашает, а главное — товарные знаки, присвоенные Нетиевским, и права на программы.