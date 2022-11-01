«Присваивал общекомандные прибыли»: директор «Уральских пельменей» — об истинных причинах судебных споров

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Директор всенародно любимого шоу Евгений Орлов рассказал с чего начался конфликт, переросший в полтора десятка судебных заседаний. Дело в том, что член команды Сергей Нетиевский оказался нечист на руку, когда стал продюсером проекта.

«Нетиевский, получив от команды полномочия представлять ее в телевизионной сфере, начиная с 2009 года мало-помалу, учитывая полное доверие бывших друзей, присваивал в течение пяти-шести лет общекомандные прибыли», — поведал Орлов.

Когда история вскрылась, коллеги предложили Нетиевскому компенсировать ущерб тихо и с извинениями, но он не захотел, рассказал Орлов в интервью сайту aif.ru.