Тамара Глоба предрекла финансовый кризис в России в феврале 2023 года

Не обойдется и без экономических проблем. Тамара Глоба сказала на YouTube-шоу Надежды Стрелец, что в феврале следующего года Россия столкнется с «финансовыми кризисными моментами».

И только в 2024 году появится какое-то понимание у человечества, куда оно будет выкарабкиваться. В 2026 году на людей снизойдет просветление, и они начнут строить совершенно иной мир без границ.