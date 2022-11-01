Конфуз на унитазе: Тодоренко рассказала про свои приключения в туалете

Регина Тодоренко продолжает удивлять своим контентом. На этот раз телеведущая рассказала про свой поход в туалет. Сидящая на унитазе звезда оконфузилась.

«Сижу я в дамской комнате, тут дверь распахивает настежь один очень известный человек. Я пытаюсь приподняться и одеться, но фотограф начинает делать снимет всего происходящего. чувствую себя беспомощной», - написала звезда.

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Требуя остановить съемку, Тодоренко услышала в ответ: «Все исходники вы можете забрать через суд либо за отдельную плату у моего менеджера». А потом проснулась. Оказалось, такой сон приснился. Но настроение у теледивы было испорчено по-настоящему.