«Мои предки ели все подряд»: Лоза высказался о веганах в их праздник

Он напомнил, что веганы не едят любую животную пищу, включая молоко и масло, не носят одежду и аксессуары из кожи и меха и даже не пользуются косметикой, которую тестировали на братьях наших меньших.

«Мои предки ели все подряд, а я к предкам отношусь с большим пиететом. Поэтому я отказываюсь от животной пищи только во время постов. Но я уважаю любую точку зрения и никогда с вегетарианцами не полемизирую: дело хозяйское, не хочешь – не ешь.

Однако анекдот все-таки расскажу:

«По статистике вегетарианцы живут дольше мясоедов. Вот вы смеетесь, а он потом придет на вашу могилу и съест все цветы», - посмеялся Юрий Лоза.