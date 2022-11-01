Новости шоу-бизнеса: Лиза и Гарри Галкины получили израильское гражданство, Киркоров послал журналистку, Проклова попала в ДТП с ребенком

Собчак спасла жизнь ребенку
Ксения Собчак скрывала, что помогла тяжелобольному ребенку выжить. Эту историю, случившуюся в 2007 году, поведала Яна Поплавская. Светская львица приехала в больницу единственная из всех приглашенных звезд, много общалась с пациентами и одарила подарками в Новый год, а одну девочку взяла на попечение – ей сделали операцию, и она выжила.
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press
Решетова пожаловалась на скупость Тимати
Анастасия Решетова была подругой Тимати несколько лет. она родила ему ребенка, но накануне первого дня рождения малыша пара распалась. По слухам, рэпер обеспечил бывшую на всю оставшуюся жизнь. Но модель развеяла эти домыслы и призналась, что он ее не обеспечивает.
Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Global Look Press
Дети Пугачевой получили израильские паспорта
Лиза и Гарри Галкины вслед за мамой Аллой Пугачевой стали обладателями израильского паспорта. О том, что теперь они граждане другой страны, поделился источник.
Лиза и Гарри Галкины с родителями. Фото: соцсети
Киркоров оскорбил журналистку
Филипп Киркоров не сдержался и послал на четыре буквы журналистку, которая уточнила, как певец достает себе в коллекцию ресторанные меню. «Пошла ты в жопу!» - бросил артист и скрылся из кадра.
Филипп Киркоров. Фото: Global Look Press
Проклова попала в ДТП с участием ребенка
Елена Проклова рассказала, как попала в ДТП – в ее машину врезался ребенок на самокате. Мальчик так перепугался, что схватил свой транспорт и сбежал. Теперь он снится актрисе до сих пор.