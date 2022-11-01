Новости шоу-бизнеса: Лиза и Гарри Галкины получили израильское гражданство, Киркоров послал журналистку, Проклова попала в ДТП с ребенком

Собчак спасла жизнь ребенку

Ксения Собчак скрывала, что помогла тяжелобольному ребенку выжить. Эту историю, случившуюся в 2007 году, поведала Яна Поплавская. Светская львица приехала в больницу единственная из всех приглашенных звезд, много общалась с пациентами и одарила подарками в Новый год, а одну девочку взяла на попечение – ей сделали операцию, и она выжила.