«Все равно у Пугачевой отнимут ее замок»: Максакова считает, что Примадонна должна выступить в Киеве

Алла Пугачева

Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Алла Борисовна в сентябре уехала из России.

Уехавшую из России Аллу Пугачеву решила использовать Мария Максакова. Беглая оперная певица заявила, что Примадонна должна быть более активной и жесткой в это время. В своем интервью артистка чуть ли не призывает Аллу Борисовну выступить в Киеве.

«Все равно у Пугачевой отнимут ее замок. У нее могли бы открыться огромные горизонты для планирования», - цитирует Максакову kp.ru.

 

Максакова напомнила, что в прежние годы Пугачева собирала стадионы и имела невероятное влияние. Сейчас следовало бы им воспользоваться – авторитет, мол, Примадонна не растеряла до сих пор.

Тем временем, Пугачеву не перестают критиковать и называть предательницей. Она уже получила паспорт гражданки Израиля, а на днях ее дети Лиза и Гарри также обзавелись документом. Замок семьи в Грязи не раз предлагалось отобрать.

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