«Не нравилось, как я выгляжу»: Анастасия Решетова – о своей внешности

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Анастасия Решетова – рассказала, что не смогла спокойно жить с набранными за год девятью килограммами.
Решетова перешла на интервальное голодание, а также стала больше давать себе физической нагрузки. Это позволило вернуть былую стройность.
«Мне не нравилось, как я выгляжу на фотографиях. Я не могла носить одежду, которую я хочу, поэтому я урезала порции, начала больше заниматься спортом и вернула кардио. К тому же я избавилась от нездорового желания перекусывать», — отметила Решетова.
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К слову, ради устранения лишнего веса Анастасия не прибегала к услугам пластического хирурга.
«Я делала только губы, но я этого не скрываю. Если я что-то сделаю с лицом, обязательно поделюсь в соцсетях», – заявила Решетова в интервью Надежды Стрелец.