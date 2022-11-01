«Не нравилось, как я выгляжу»: Анастасия Решетова – о своей внешности

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати – Анастасия Решетова – рассказала, что не смогла спокойно жить с набранными за год девятью килограммами.

Решетова перешла на интервальное голодание, а также стала больше давать себе физической нагрузки. Это позволило вернуть былую стройность.

«Мне не нравилось, как я выгляжу на фотографиях. Я не могла носить одежду, которую я хочу, поэтому я урезала порции, начала больше заниматься спортом и вернула кардио. К тому же я избавилась от нездорового желания перекусывать», — отметила Решетова.

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