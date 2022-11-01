«Ты же не подозреваемая?»: сбежавшая Собчак получила неудобный вопрос о возвращении

На пост Собчак отреагировала блогер Вероника Степанова. Она нашла несостыковки в послании блондинки, подчеркнув, что та не имеет статуса подозреваемой или обвиняемой. И задала неудобный вопрос.

«Ксюша, позволь уточнить, почему ты отрезана от близких? Что мешает тебе вернуться в Москву к семье, ты же не подозреваемая? На родине ты куда быстрее высвободишь своих сотрудников», - написала Степанова в Telegram-канале.