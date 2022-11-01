«Не хочу ни стареть, ни умирать»: Ирина Понаровская поделилась мыслями о завершении карьеры

Исполнительница Ирина Понаровская призналась, что ей пора уходить с эстрады.

По словам Понаровской, у каждого артиста есть свой срок жизни на сцене. И долгая карьера не является гарантией востребованности исполнителя.

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