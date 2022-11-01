«Не хочу ни стареть, ни умирать»: Ирина Понаровская поделилась мыслями о завершении карьеры

Исполнительница Ирина Понаровская призналась, что ей пора уходить с эстрады.
По словам Понаровской, у каждого артиста есть свой срок жизни на сцене. И долгая карьера не является гарантией востребованности исполнителя.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Надо понимать, что моя карьера никуда не вырастет. Я все-таки закругляюсь в этой истории. Закругляться надо. Бесконечно счастлива, что в завершении моей карьеры судьба свела с Максом Фадеевым», – заявила артистка.
«Неприлично столько времени находиться на сцене. Есть какие-то правила человеческие. Если б вы знали, как я не хочу ни стареть, ни умирать. Не хочу, не буду! Но есть время, которое тебе отпущено, и ты должен деликатно его использовать. Надо вовремя поблагодарить и потихоньку удаляться», — резюмировала Понаровская в программе «Дискотека Дискотек» на ru.tv.