«Есть невозможно!»: Ксения Бородина пожаловалась на еду в дорогом ресторане

Ксения Бородина

Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды 

Бизнесвумен Ксения Бородина вначале отведала борщ с колбасой, а потом просто невкусный вариант того же супа.

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась при виде порции борща за 700 рублей.

Бывшая жена Курбана Омарова призналась, что ее поразила не только цена блюда. Качество супа в одном из престижных ресторанов Твери оставляло желать лучшего.

«Один из лучших ресторанов. Порция 700 рублей, но есть невозможно! Я хочу понять. Когда ты даешь порцию борща за 700 рублей, есть же, наверное, у шеф-повара возможность попробовать то, что они подают. Как так получается? С людей берут деньги и при этом им такое... Ладно, не буду говорить это слово. Такой плохой продукт дают. Почему нельзя приготовить вкусный борщ? Почему нельзя нанять нормального шеф-повара? Мы сидели и нам всем не понравился борщ!», – заявила Бородина в личном микроблоге. 

«Я не знаю, почему так дорого стоит. И 700 рублей не жалко отдать. Вопрос в том, чтобы было вкусно. Не понимаю, как такое вообще возможно!», – добавила Бородина.

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