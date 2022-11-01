«Есть невозможно!»: Ксения Бородина пожаловалась на еду в дорогом ресторане

Телеведущая Ксения Бородина возмутилась при виде порции борща за 700 рублей.

Бывшая жена Курбана Омарова призналась, что ее поразила не только цена блюда. Качество супа в одном из престижных ресторанов Твери оставляло желать лучшего.

«Один из лучших ресторанов. Порция 700 рублей, но есть невозможно! Я хочу понять. Когда ты даешь порцию борща за 700 рублей, есть же, наверное, у шеф-повара возможность попробовать то, что они подают. Как так получается? С людей берут деньги и при этом им такое... Ладно, не буду говорить это слово. Такой плохой продукт дают. Почему нельзя приготовить вкусный борщ? Почему нельзя нанять нормального шеф-повара? Мы сидели и нам всем не понравился борщ!», – заявила Бородина в личном микроблоге.