Даже детей не постеснялась! Бесстыдство: Наташа Королева щегольнула вывалившимся из декольте богатством

Исполнительница хитов «Синие лебеди» и «Желтые тюльпаны» Наташа Королева выступала на дне рождения БКЗ «Октябрьский» в числе других артистов. На сцену также выходили и юные дарования – маленькие вокалисты и танцоры. За кулисами они окружили Королеву и были рады пообщаться со звездой.

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Королева в этот вечер легкомысленно нарядилась. Ее пышные прелести не вместились в откровенное декольте с открытыми плечами, часть снова вывалилась наружу. Но звезда не подумала прикрыться, общаясь с детьми, и кадры попали в Сеть.