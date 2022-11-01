Точка поставлена: чем закончились судебные тяжбы «Уральских пельменей» с Нетиевским, рассказал директор шоу

Верховный суд отклонил очередную жалобу Сергея Нетиевского о взыскании с команды 9,3 млн рублей. Орлов подчеркнул в интервью сайту aif.ru, что для «Уральских пельменей» это противостояние было основано не на финансовом интересе, а на этической стороне.

«Команда вернула себе два товарных знака, присвоенных Нетиевским, мы защитили все переработанные программы из старых выпусков от возможных нападений, а также вернули две программы, которые нам временно не принадлежали. Главный итог, я считаю, в том, что команда продолжает успешно и плодотворно работать, выпуская рейтинговый телевизионный продукт», - рассказал об итогах вражды Орлов.

Напомним, конфликт «пельменей» и Нетиевского начался в 2015 году, когда команда отстранила его от продюсирования шоу – вскрылось, что Сергей присваивал себе доходы от продакшна втайне от коллег.