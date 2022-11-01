«Пускай так думают»: Mia Boyka иронично высказалась о Ларисе Долиной

Исполнительница Mia Boyka намекнула, что скоро мнение Ларисы Долиной и других артистов ее возраста перестанет быть авторитетным.

В эфире вокального шоу «Битва поколений» между членами жюри Ларисой Долиной и Mia Boyka произошло недопонимание. Исполнительница хита «Погода в доме» не знала, что означает молодежное «затащил».

Долина попыталась объяснить правила русского языка молодой певице. Mia Boyka хотя и пообещала прислушаться к советам старших, осталась при своем мнении.

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