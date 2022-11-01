«Пускай так думают»: Mia Boyka иронично высказалась о Ларисе Долиной

Исполнительница Mia Boyka намекнула, что скоро мнение Ларисы Долиной и других артистов ее возраста перестанет быть авторитетным.
В эфире вокального шоу «Битва поколений» между членами жюри Ларисой Долиной и Mia Boyka произошло недопонимание. Исполнительница хита «Погода в доме» не знала, что означает молодежное «затащил».
Долина попыталась объяснить правила русского языка молодой певице. Mia Boyka хотя и пообещала прислушаться к советам старших, осталась при своем мнении.
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Mia Boyka посчитала, что мнение артистов старшего поколения становится не таким актуальным для поклонников.
«Поняла, что к тем, кто слева от меня (взрослые члены жюри — прим. «СтарХит»), надо с максимальной любовью и уважением относиться, теплом. Потому что они привыкли быть звездами, что они всегда нужны и актуальны. Ну, пускай так думают. Просто, понимаешь, время меняется, для кого-то уже авторитет я, Егор Шип, Даня Милохин», – заявила Mia Boyka в беседе со starhit.ru.