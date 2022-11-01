Стриптиз в спортзале: Бузова поместила палку между ног, представляя, что танцует у шеста – финал неожиданный! (видео)

Исполнительница хитов «Мало половин» и «Вот она я» Ольга Бузова с головой ушла в спорт. Значительно располневшая звезда решила бороться за стройность и не дает себе спуску. Ежедневные многочасовые тренировки под присмотром строгого тренера девушка демонстрирует в своем микроблоге.

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Но среди приседов и отжиманий Бузова всегда найдет время развлечься. На этот раз звезда представила, что гриф для штанги – это шест, и стала импровизировать. Стриптиз вокруг палки певица сопроводила эффектными приседаниями, раздвигая ноги и извиваясь.

Однако, нагрузки дали о себе знать, и окончание танца получилось неожиданным и не таким эффектным, как его начало. Ольга вскрикнула от боли в ногах, потерла бедра рукой и засмеялась.