Зарабатывает миллионы: оскорбивший россиян Макаревич* продолжает колотить капитал в Москве

Причем, доходы в карман от российского бизнеса Макаревич* складывает немалые – речь идет о миллионах. Об этом рассказал продюсер Дмитрий Ашуров «Пятому каналу». Оскандалившемуся музыканту принадлежит джаз-бар в сердце Москвы, кроме того, есть и другие источники дохода, в том числе, ресторанный бизнес.

«Это цинично. Ну, понимаете, я считаю, что он должен был продать свой бизнес в стране, если он принял для себя решение что-то критиковать, такую позицию вести, покинуть страну», - высказался Ашуров. - «Но — нет, он и дальше продолжает зарабатывать здесь, потому что понимает, что здесь все уже настроено, выстроено».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента