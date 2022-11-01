Вытянула губки: Каролина Севастьянова с откровенным декольте пококетничала на камеру

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова вернулась в Москву после полугода проживания в Монако. Девушка соскучилась по любимому городу и оставшимся здесь друзьям, поэтому поспешила на встречу с подругой.

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В ресторан красавица нарядилась в платье с откровенным декольте. Не обошлось без фотосессии на память для соцсетей. Гимнастка пококетничала на камеру, вытянула пухлые губки, отправив воздушный поцелуй зрителям. Подписчики были рады такому посланию и усыпали любимицу комплиментами.