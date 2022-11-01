«Я в Майами»: еле шевеля губами, Лобода с грязными волосами и блестящим от сала лицом вышла на связь

Певица Светлана Лобода сбежала из нашей страны весной, и теперь заискивает перед украинским народом, убеждая, что она полностью на их стороне. Однако безуспешно: земляки по-прежнему не принимают звезду, не могут простить ей успешную карьеру в России. Сейчас артистка вернулась на сцену, стремится заработать в Европе и США.

В соцсетях Лобода показала, что прилетела в Майами. Она готовится удивить местную публику своими хитами на русском языке. Получится или нет, время покажет. Зато своей внешностью артистка уже изрядно поразила, причем, давно – в последние полгода люди заметили, как артистка потухла и потеряла былой лоск.