«Долгожданный отпуск»: Мама Тимати с внуками отдыхает на Мальдивских островах

Тимати с мамой

Тимати с мамой. Фото: соцсети звезды 

Родительница шоумена вместе с двумя внуками отправилась в лагерь серфингистов.

Среди последних публикаций соцсетей блогера Симоны Юнусовой появились кадры с райских Мальдив. Примечательно, что в отпуск знаменитость полетела не одна, а с детьми Насти Решетовой и Алены Шишковой.

Симона Юнусова является бабушкой Ратмира и Алисы Юнусовых. Сводные брат и сестра отлучились на время от своих звездных мам и отправились на отдых вместе с бабушкой и отцом.

Внуки Симоны уже успели прогуляться по пляжам Мальдивских островов. А Алиса Юнусова еще и посетила праздник, который отмечают местные жители.

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«Начали долгожданный отпуск! Несколько часов без дождя подарили нам чудесные фотографии в копилку памяти», – написала в своем микроблоге Симона.

Внучка Симоны. Фото: соцсети звезды

«Начали долгожданный отпуск! Несколько часов без дождя подарили нам чудесные фотографии в копилку памяти», – написала в своем микроблоге Симона.

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