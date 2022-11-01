«Долгожданный отпуск»: Мама Тимати с внуками отдыхает на Мальдивских островах

Среди последних публикаций соцсетей блогера Симоны Юнусовой появились кадры с райских Мальдив. Примечательно, что в отпуск знаменитость полетела не одна, а с детьми Насти Решетовой и Алены Шишковой.

Симона Юнусова является бабушкой Ратмира и Алисы Юнусовых. Сводные брат и сестра отлучились на время от своих звездных мам и отправились на отдых вместе с бабушкой и отцом.

Внуки Симоны уже успели прогуляться по пляжам Мальдивских островов. А Алиса Юнусова еще и посетила праздник, который отмечают местные жители.