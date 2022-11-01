«Две жертвы пластической хирургии»: лица Решетовой и Стрелец вызвали панику у блогера Степановой

Блогер и журналист Надежда Стрелец пригласила на интервью экс-возлюбленную Тимати, модель Анастасию Решетову. Беседа об отношениях, бизнесе, исламе и прочем личном длилась полтора часа и вызвала волну хейта у посмотревших ее.

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Многие пришли к выводу, что героиня – скучная, а на ее сделанное в кабинете пластических хирургов лицо смотреть невозможно без ужаса. С такими комментариями согласна и Вероника Степанова, популярный в Интернете психолог. Она записала свои впечатления на видео и выложила в Сеть.

«Они вдвоем сидят как две жертвы пластической хирургии. Хотя Стрелец ничего себе не обстригала, но есть ощущение натянутых лиц, как будто и та, и другая сейчас лопнут от этого, не знаю, что там – филлеры, ботоксы. Одутловатость от инвазивной косметологии такая, как будто чирии все это взорвется», - высказалась блогер.

Степанова убеждена, что девушки сами уже не замечают, насколько далеко зашли в своем бьюти-усовершенствовании. И призвала их остановиться.