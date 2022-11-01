Катю IOWA заметили с округлившимся животиком в магазине детской одежды

35-летняя Екатерина Иванчикова, выступающая под псевдонимом Катя IOWA, пришла в бутик с вещами для малышей.
У поклонников артистки появились подозрения, что Катя беременна. Поскольку уютный образ с объемным свитером не смог скрыть большой животик знаменитости.
Фото певицы в возможном интересном положении опубликовал канал «Муз-Тв» в своем Telegram-канале.
Напомним, певица стала женой гитариста Леонида Терещенко. Событие произошло в 2012 году. Спустя четыре года знаменитости еще и обвенчались.
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К слову, IOWA давно хотела стать мамой. Однако у Кати не получалось забеременеть. Они с мужем даже думали взять ребенка из дома малютки.