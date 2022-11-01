«Как визуально удлинить свои ноги»: Анна Бузова поделилась лайфхаком

Бизнес-леди Анна Бузова, сестра звезды «Дома-2» Ольги Бузовой, поделилась со своими подписчиками советом для девушек, желающих визуально увеличить длину своих ног. По словам Анны, помочь в этом могут лосины клеш в вертикальный рубчик.

«Лосины в рубчик на высокой посадке, клеш. Ноги кажутся просто бесконечно длинными»,

- обещает Бузова.

Она показала своим поклонникам, как такие лосины сидят на ней самой, дополнив образ зеленым свитером с воротником гольф.

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