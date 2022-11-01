«Как визуально удлинить свои ноги»: Анна Бузова поделилась лайфхаком

Бизнес-леди Анна Бузова, сестра звезды «Дома-2» Ольги Бузовой, поделилась со своими подписчиками советом для девушек, желающих визуально увеличить длину своих ног. По словам Анны, помочь в этом могут лосины клеш в вертикальный рубчик.
«Лосины в рубчик на высокой посадке, клеш. Ноги кажутся просто бесконечно длинными»,
- обещает Бузова.
Она показала своим поклонникам, как такие лосины сидят на ней самой, дополнив образ зеленым свитером с воротником гольф.
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Анна Бузова показала, как на ней сидят лосины клеш. Фото: соцсети
Анна Бузова младше Ольги на два года. В отличие от сестры, она не поет и не играет в спектаклях. У Анны есть свой магазин одежды, кроме того, она успешно ведет свой блог в одной из соцсетей и является счастливой обладательницей почти двух миллионов подписчиков.
В отличие от сестры, Анна замужем. Она и ее муж, которого зовут Константин Штрыкин, счастливы в браке и не скрывают, что все проблемные периоды они уже давно преодолели.