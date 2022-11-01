Ударить по карману: политолог объявил наказание для сбежавших Пугачевой, Хаматовой и Макаревича*

Многие звезды эстрады, театра и кино еще весной покинули страну, решив так высказать свою позицию о происходящем. Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Земфира, Андрей Белый, Андрей Макаревич* и многие другие сегодня проживают вдали от родины, и кто-то не может молча жить новой жизнью, а цепляется за старую и даже успел оскорбить соотечественников.

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Как поступать в отношении беглецов, многие не решили до сих пор. Активисты даже созвали круглый стол по таким вопросам «Мобилизация культуры, или Культура отмены», в котором приняли участие депутаты Госдумы, деятели культуры и общественники. Политолог Сергей Марков предложил в ответ на скандальные выпады беглецов лишать их заработка в России.

«По отношению к таким артистам нужно принять финансовые шаги. Все их финансы должны быть минимизированы. Их присутствие в российском медийном поле должно быть также ограничено», - цитируют инициативного деятеля «Народные новости». – «Не нужно проводить конфискации, но из продажи стоит убрать то, на чем такие артисты зарабатывают в России, чтобы им не шли никакие деньги».

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента