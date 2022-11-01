«Инквизиция псевдотолерантных людей»: Стрелец поймала волну хейта после интервью с Решетовой

Автор YouTube-канала «Стрелец-молодец» Надежда Стрелец призналась, что второй день подряд читает негативные комментарии из-за недавней беседы с экс-избранницей Тимати.
Стрелец отметила, что героиня ее интервью предупредила о последствиях. Анастасия Решетова привыкла к большому количества хейта. А вот Надежда Стрелец не понимает, что людям не нравится в образе «русской Ким Кардашьян».
«Для меня ничто в ее образе и рассуждениях не является триггером. Как она и обещала, второй день подряд полыхают огни пожаров осуждения и отборного хейта – и это настоящая средневековая инквизиция псевдотолерантных людей», – написала в своем микроблоге Надежда.
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««Малена» с Моникой Беллуччи – один из лучших фильмов про природу зависти и хейта. Такие блюстители нравственности были, есть и будут всегда», – добавила Стрелец.