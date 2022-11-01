«Инквизиция псевдотолерантных людей»: Стрелец поймала волну хейта после интервью с Решетовой

Автор YouTube-канала «Стрелец-молодец» Надежда Стрелец призналась, что второй день подряд читает негативные комментарии из-за недавней беседы с экс-избранницей Тимати.

Стрелец отметила, что героиня ее интервью предупредила о последствиях. Анастасия Решетова привыкла к большому количества хейта. А вот Надежда Стрелец не понимает, что людям не нравится в образе «русской Ким Кардашьян».