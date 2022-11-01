«Детям велела наряжаться учительница!»: Борис Корчевников вскипел после Хэллоуина в челябинской школе

Борис Корчевников в своем микроблоге в Telegram отреагировал на обращение мамы ученика челябинской школы. В учебном заведении было празднование Хеллоуина, детям надо было прийти наряженными.

«В образы смерти под праздник тыквы на этот раз детям велела наряжаться не навязчивая реклама, а сама «учительница»! Одному ученику, который пришел не в черной одежде и отказался рисовать на лице «кровавые разводы», учитель сделала замечание!» - поражается журналист.

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Корчевников пришел в негодование от того, что все это затеяла учительница, назвал ее «училкой в сатанинском обличье» и согласился с тем, что чуждый русской культуре праздник нужно запрещать.